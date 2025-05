„Amphitryon“: Göttliche Sex Machine als teuflischer Doppelgänger

Was aber noch weit mehr verblüfft: Das 80-minütige Lustspiel ist fast so etwas wie eine freie Burgtheater-Produktion. Denn in den Hauptrollen begeistern Ensemblemitglied Dietmar König und Peter Knaack, der nicht mehr an der Burg engagiert ist. Regie führen Ensemblemitglied Sarah Viktoria Frick und Martin Vischer, der – wie Knaack – die Burg 2019 (Martin Kušej wurde Direktor) zu verlassen hatte.