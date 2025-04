"More" soll am 6. Juni erscheinen. "Spike Island" wurde als Single-Vorbote veröffentlicht.

Pulp haben ihr erstes Album seit 24 Jahren angekündigt. Es trägt den Titel "More" und erscheint am 6. Juni in diversen Formaten. Erster Vorbote ist die hymnische Single "Spike Island", die mit ihren Synthesizern, Violinen und Slide-Gitarren von James Ford (Arctic Monkeys, Fontaines DC) produziert wurde, der auch die Produktion des Albums verantwortet.

Wie es zur Rückkehr der britischen Band ins Studio kam, schildert Jarvis Cocker (Gesang, Gitarre): "Als wir 2023 wieder tourten, probten wir während der Soundchecks einen neuen Song namens 'The Hymn of the North', bevor wir ihn dann am Ende des zweiten Abends in der Sheffield Arena auch spielten. Das schien alle Schleusen zu öffnen: Mit der ersten Jahreshälfte 2024 hatten wir dann die restlichen Songs beisammen. Einige greifen noch Ideen aus dem letzten Jahrhundert auf."

Keine KI beteiligt Das Album wurde im November vergangenen Jahres innerhalb von drei Wochen von James Ford in London aufgenommen. "Das ist die kürzeste Zeitspanne, in der jemals ein Pulp-Album eingespielt wurde", so Cocker. Nachsatz: "Keine KI war an diesem Prozess beteiligt."