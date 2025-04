Die britische Schauspielerin Jean Marsh ist tot

In Österreich war sie vor allem durch ihre Rolle in der TV-Serie "Das Haus am Eaton Place" bekannt - nun ist die britische Schauspielerin Jean Marsh im Alter von 90 Jahren gestorben.

Marsh starb friedlich in ihrem Bett, wie ihr Vertrauter Michael Lindsay-Hogg der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge am Sonntag mitteilte. Er würdigte die Schauspielerin als "instinktiv einfühlsame Person, die von allen geliebt wurde, die ihr begegneten".