Zum vierten Mal Bridget Jones

Erfolg, so sagt man, ist eine Kombination aus Talent und Glück. Renée Zellweger hatte immer beides. Von „Jerry Maguire“ bis „Chicago“, von der Darstellung der Judy Garland , für die sie 2020 den Oscar gewann, bis hin zur Rolle der von den Fans geliebten Bridget Jones – Zellweger hat sich in Hollywood einen festen Platz erobert.

„Bridget Jones: Mad About the Boy“ basiert, wie auch die vorherigen Teile, auf dem Buch von Helen Fielding – dieses erschien bereits 2013. Die Anlehnung an das Buch, nicht nur eine einfache filmische Fortsetzung, waren der Titeldarstellerin wie auch schon beim zweiten und dritten Teil wichtig: „Ich habe immer gespürt, als müsste ich diese Rolle beschützen, denn der erste Film war so wichtig und bedeutend für mich“, erklärt Zellweger. „Nicht nur für meinen Karrierestart, sondern auch persönlich, vom Moment an, in dem ich das Buch gekauft habe und mich – lange bevor es ein Filmprojekt gab – in diesen Charakter verliebte, bis zu dem Punkt, an dem wir dann den Film drehten. Es war einzigartig, und es war mir wichtig, dass jede Fortsetzung mit derselben Tiefe und derselben Energie gemacht wird und dieselbe Bedeutung und Seele hat.“ Auch die Reunion mit ihren Kollegen war ein Mitgrund, das Angebot für den vierten Teil der Reihe anzunehmen: „Es ist so nett, alle wiederzusehen. Es fühlt sich an, als hätte die Geschichte nie geendet, als würde ich einfach nahtlos weitermachen.“ Die Schauspielerin gibt zu, dass sie sich nie als Komödiantin gesehen hat: „Ich mag Komödien als Zuschauerin, aber dass ich selbst witzig sein kann, ist mir bis heute nicht ganz klar. Komödiantinnen wie Lucille Ball, Carol Burnett oder Lily Tomlin sind für mich wahre Meisterinnen der Kunst. Aber bei jedem Dreh spüre ich, wie sehr ich dieses Genre liebe.“

© Jay Maidment/Universal Pictures „Bridget Jones – Verrückt nach ihm“ zeigt die Titelheldin als alleinerziehende Mutter

Patschert wie Bridget Auch wenn sie die Komödie nicht immer für sich selbst in Betracht gezogen hatte, gibt es viele Momente, in denen sie sich wie ihre Rolle, Bridget Jones, fühlt. „Oh, ich lebe mit der Angst, tollpatschig zu wirken, besonders auf dem roten Teppich. Ich sehe mich selbst nicht als Filmstar. Ich gehe fast davon aus, dass ich wie Bridget über mein Kleid stolpere und in einer Pfütze lande. Bridget ist so pur und unbescholten, aber innerlich fühlt sie sich oft unsicher und tollpatschig. Sie will elegant und stilsicher wirken, doch das geht meistens schief.“ Diese Unsicherheit bringt Zellweger in ihrer Darstellung der Figur auf die Leinwand: „Es gibt nicht viele Rollen, bei denen man so deutlich zeigen kann, wie sich jemand innerlich fühlt. Bridget ist nie selbstgefällig, sie dreht sich nicht nur um sich selbst. Sie ist total ehrlich, und das macht sie so liebenswert. Sie versucht immer, ehrlich zu sein, selbst wenn es nicht immer diplomatisch ist.“ Zellwegers Co-Star Hugh Grant sagte oft, dass „Bridget Jones“ ihm die Rolle gegeben hat, die ihm selbst am meisten ähnlich ist – ein richtiges „Arschloch“.

Ehrlich wie Hugh Hier lacht Zellweger: „Wenn wir über Ehrlichkeit sprechen, dann ist Hugh der Inbegriff davon. Wenn er schlecht drauf ist, merkt das jeder, er verbirgt es nicht. Ich persönlich finde das charmant. Und auch wenn er früher viel mehr gemeckert hat, so hat sich das inzwischen etwas geändert“, erzählt sie. Ehrlichkeit, so sagt Zellweger, sei auch in Hollywood wichtig, aber nicht immer in der Art, wie man es von Bridget erwarten würde: „Ehrlichkeit ist mir sehr wichtig. Aber ich verhalte mich nicht immer wie Bridget, man muss nicht immer alles sagen, was man denkt. Zurückhaltung ist nicht gleich Unehrlichkeit. Mit meinen Freunden kann ich offen über alles sprechen.“ Zellweger war 31, als sie den ersten „Bridget Jones“-Film drehte. Sie wurde genau wie die Romanautorin Helen Fielding mit der Rolle älter. Zu ihrem eigenen Älterwerden als Schauspielerin und Privatperson hat sie eine gesunde Einstellung: „Ich fühle mich wie ein Kind. Mein 50. Geburtstag war wie eine Wiedergeburt, und ich konnte es kaum erwarten, in diese neue Lebensphase einzutreten. Man lernt viel ohne die Herausforderungen der 20er- und 30er-Jahre. Aber ganz ohne Herausforderungen wären die Triumphe nicht so bedeutsam.“ Das Gleichgewicht zu finden, fällt ihr leichter, weil sie anders aufwuchs als viele Hollywood-Stars: „Meine Eltern waren weltoffene Freidenker, die immer neugierig auf die Welt waren. Bei uns war es nie langweilig. Ich glaube, ihre Ehe hat so gut funktioniert, weil sie immer nach neuen Erfahrungen strebten.“