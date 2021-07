Brian May unplugged in Klagenfurt

Knapp fünf Jahre nach seinem letzten Live-Auftritt mit Queen & Paul Rodgers beehrt Brian May im Sommer Österreich wieder mit einem Konzert. Am 15. Juli konzertiert der Gitarrist laut Aussendung des Veranstalters gemeinsam mit Musical-Sängerin ("We Will Rock You") Kerry Ellis auf der Klagenfurter Wörtherseebühne. Tickets sind ab Freitag erhältlich.

Ungewohnt ruhig verspricht der Abend zu werden, heißt doch der Untertitel der "Born Free Tour" "Acoustic And By Candlelight". Zu hören sein werden neben Queen-Klassikern auch aktuelle Eigenkompositionen und Covers von u.a. Kansas und den Beatles.