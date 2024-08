Bregenzer Festspiele erlebten 2024 ein "Sommermärchen"

Von einem "Sommermärchen" sprach der kaufmännische Direktor Michael Diem angesichts der Zahlen 2024. Sollte bis Sonntagabend keine Regenabsage mehr erfolgen - "Der Freischütz" steht noch dreimal am Programm -, werden das "Spiel auf dem See" in 28 Vorstellungen 198.655 Gäste gesehen haben (inkl. Generalprobe und Young People's Night). Damit stehe eine hundertprozentige Auslastung fest. Bisher sei das "Carmen"-Jahr 2018 mit 270.000 Besuchern die erfolgreichste Saison gewesen. "Wenn alles so bleibt", könnte sich heuer also ein neuer Rekord ausgehen.

Für den "Freischütz" gab es pünktlich zur Premiere und seither "perfektes Wetter", was bei Diem "richtige Festspiellaune" aufkommen ließ. Angesichts des verregneten Frühjahrs und des Seehochwassers keine Selbstverständlichkeit. "Es macht mich ganz besonders dankbar, dass diese spezielle Interpretation beim Publikum so gut ankommt", so die Intendantin mit Lob in Richtung "Freischütz"-Regisseur Philipp Stölzl, der "eine große Show im besten Sinne" inszeniert habe. Die 28 ausverkauften Vorstellungen seien "ein Geschenk".

In drei Tagen geht am Bodensee nicht nur die Festspielsaison, sondern auch die Ära von Elisabeth Sobotka zu Ende. Sie verantwortete das Festival seit 2015 künstlerisch. Metzler fiel der Abschied nicht leicht: "Wir leben im Hier und Jetzt, das hilft uns. Sonst wäre der Abschied schwer auszuhalten, auch persönlich." Sobotkas Zeit sei von Beginn an magisch gewesen, weil von Anfang an alles so gut funktioniert habe. "Alles, was wir uns erträumt, was wir erhofft haben, ist erfüllt worden", so der Präsident, der sich dafür "unendlich dankbar" zeigte. "Es waren die zehn besten Berufsjahre, die ich hatte", gab Sobotka das Lob an "den besten Chef und den besten Kollegen" zurück, "Wir sind Freunde geworden, das ist nicht selbstverständlich." Mit Lilli Paasikivi werde sie am Sonntag gemeinsam Abschied und Anfang feiern.

Der Kartenvorverkauf für die nächste Festspielsaison beginnt am 1. Oktober. Am Programm stehen als erste Produktion der neuen Intendantin die Hausoper "Oedipe" von George Enescu mit Premiere am 16. Juli 2025 sowie die Wiederaufnahme der Seeoper "Der Freischütz" tags darauf mit insgesamt 25 Vorstellungen.