Um heuer das Programm durchzuziehen, wurden Reserven aufgelöst. Was problematisch ist, wie der Dornbirner, Jahrgang 1970, erklärt: „Wir haben keine Immobilien, sondern Barrücklagen. Die brauchen wir aus budgetären Gründen. Wir spielen die nächsten beiden Jahre ,La Traviata‘ und danach zwei Jahre ,Der fliegende Holländer‘. Wir haben also einen Planungshorizont von vier Jahren. Diese Verträge werden jetzt geschlossen!“ Und: „Als Kaufmann einer GmbH darf ich nicht mehr Geld ausgeben, als ich habe. Ohne Rücklagen wäre das problematisch. Und es kann ja auch einmal zu Ertragsausfällen kommen, die wir überbrücken müssen.“

75 Prozent Eigenquote

Das Festival erwirtschaftet bei einem Gesamtbudget von 28 Millionen Euro rund 75 Prozent selbst. Das ist beachtlich. Wäre einnahmenseitig nicht noch etwas zu machen? Diem winkt ab: „Die Festspiele dauern viereinhalb Wochen. Aufgrund des Arbeitsrechts dürfen wir nur sechs Tage pro Woche spielen. Das ergibt dann maximal 28 Vorstellungen beim Spiel am See. Würden wir das erweitern, müssten wir früher zu proben beginnen oder nach hinten die Saison verlängern. Das ist aber nicht so leicht, denn wir füllen mit Proben und Aufführungszeit schon die gesamte freie Zeit unserer Sängerinnen und Sänger aus, die ja an anderen Häusern singen.“ Zudem bieten die Festspiele ganz bewusst Oper für alle: „Deshalb können wir nicht in dem Maß die Preise erhöhen, wie uns die Kosten um die Ohren geflogen sind. Solange das so bleibt, bleibt auch der Verlust.“