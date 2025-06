Brad Pitt würde wieder mit Tom Cruise drehen - ohne Stunts

Brad Pitt und Tom Cruise - die beiden Leitsterne des Hollywood-Kinos sorgten mit einer teils realen, teils angedichteten Rivalität immer wieder für Schlagzeilen . Und Pitt, der gerade seinen neuen Autorenn-Film "F1" (Kinostart: 27. 6.) zu promoten hat, hat das Rad wieder in bewegung gesetzt: Bei einer Filmpremiere in Mexiko sagte er, könne sich durchaus vorstellen, wieder mit Cruise vor der Kamera zu stehen. Damit würde das Duo den Faden von "Interview mit einem Vampir" (1994) nach über 30 Jahren wieder aufnehmen.

Allerdings stellt Pitt eine Bedingung, wie mehrere Medien mit Berufung auf das Entertainmentportal E! News berichten: : Die Dreharbeiten müssten am Boden stattfinden, denn für waghalsige Stunts sei er, Pitt nicht zu haben. "Ich werde meinen Arsch nicht bei einem Flugzeug raushängen lassen oder so", sagte Pitt dem Portal zufolge. "Wenn er (Cruise) wieder etwas macht, das am Boden stattfindet... dann ja."