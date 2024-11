Petition zu Boualem Sansal: "Meinungsfreiheit nur noch eine Erinnerung"

„Ich lehne es ab, mich von der Angst besiegen zu lassen“. Der französisch-algerische Schriftsteller Boualem Sansal (75), („Erzähl mir vom Paradies“) warnt seit vielen Jahren eindringlich vor den Gefahren des Islamismus. „Algerien ist eine Diktatur des Islamismus, eines schrecklichen Fundamentalismus,“ erklärte er etwa vor einigen Monaten. Obwohl er immer wieder bedroht wird, lebt Sansal nach wie vor mit seiner Familie in der Nähe von Algier.

Am 16. November ist Sansal am Flughafen von Algier festgenommen geworden. Nun droht ihm eine Anklage wegen Hochverrats. Dutzende Autoren haben jetzt eine Petition unterzeichnet, in der sie die „sofortige Freilassung“ des Schriftstellers fordern.