Mit 81 Jahren: Teenie-Idol Bobby Sherman gestorben

Sherman: "Little Woman" und "Julie, Do Ya Love Me"

In den späten 1960er- und frühen 1970er-Jahren avancierte Sherman mit Songs wie "Little Woman" und "Julie, Do Ya Love Me" zum Teenie-Idol. Seine Musik brachte ihm vier Top-10-Hits in den US-Charts ein, seine Fernsehauftritte – unter anderem in der Serie "Here Come the Brides" – machten ihn zu einem bekannten Gesicht. Sein Bild zierte Lunchboxen und Jugendmagazine, und 2005 wurde er von "TV Guide" in die Liste der 25 größten Teenie-Idole aufgenommen.

Nach dem Ende seiner Popkarriere wandte sich Sherman der Notfallmedizin zu, arbeitete als Sanitäter und Ausbilder bei der Polizei von Los Angeles – ehrenamtlich. "Er tauschte ausverkaufte Konzerte gegen den Rettungswagen", schrieb seine Frau. "Er zeigte uns, was wahre Heldentaten sind – leise, selbstlos und zutiefst menschlich." Bobby Sherman hinterlässt zwei Söhne und sechs Enkelkinder.