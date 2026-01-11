1947 - 2026

Lungenprobleme: Gründer und Gitarrist von legendärer Rockband gestorben

Bob Weir mit Hut und Bart spielt Gitarre auf einer Bühne.
Bob Weir hatte Lungenprobleme im Zusammenhang mit einer zuvor besiegten Krebserkrankung. Er starb mit 78 Jahren.
11.01.26, 07:32

Der Mitgründer und Gitarrist der legendären US-Rockband Greatful Dead, Bob Weir, ist tot. Der Musiker und Songwriter starb im Alter von 78 Jahren, hieß es am Samstag (Ortszeit) in einer Erklärung auf seiner Website und im Onlinedienst Instagram. Er sei "friedlich im Kreis seiner Angehörigen eingeschlafen".

Angaben zum Ort und Zeitpunkt seines Todes wurden zunächst nicht gemacht. Weiter hieß es jedoch, dass Weir wegen Lungenproblemen im Zusammenhang mit einer zuvor besiegten Krebserkrankung gestorben sei.

Grateful Dead war eine 1965 gegründete US-Rockband aus San Francisco um den 1995 gestorbenen Sänger und Gitarristen Jerry Garcia. Zu den größten Hits der Band gehörten Lieder wie "Touch of Grey" und "Truckin". Zu ihrem 50-jährigen Jubiläum hatte die Band mehrere Abschiedskonzerte gegeben.

