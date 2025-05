Der Rockgitarrist Rick Derringer, der mit nur 17 Jahren beim Welthit "Hang On Sloopy" (1965) mitspielte, ist tot. Er starb laut internationalen Medienberichten 77-jährig. Nach dem Erfolg mit der Band The McCoys arbeitete er u.a. für Barbra Streisand, Kiss und Weird Al Yankovich. Mit “Rock and Roll, Hoochie Koo” landete er einen Solohit.