"Black & Proud": Comic-Chronik der afroamerikanischen Musik

„In den Negermelodien Amerikas entdeckte ich eine große und edle Schule der Musik“, zeigte sich der tschechische Komponist Antonín Dvorák nach seinem Aufenthalt in Amerika in den Jahren 1892 bis 1895 vom Gesehenen und Gehörten begeistert. Dieses Zitat steht am Eingang des wunderschön gestalteten Buchs „Black & Proud – Vom Blues zum Rap“ (Avant-Verlag), das der afroamerikanischen Musik ein Denkmal setzt.

Auf 176 Seiten ackern sich der Autor Hervé Bourhis und der Zeichner Brüno – freilich ohne Anspruch auf Vollständigkeit – mit viel Fachwissen und Herzblut durch die Musikgeschichte: von den ersten Arbeitsliedern, der ersten Erwähnung des Wortes „funky“ (das „muffig“ bedeutet) bis zu aktuellen Chartstürmern wie Beyoncé.