Biopic über Milli Vanilli: Darsteller für falsche Sänger fixiert

Die Hauptdarsteller für den geplanten Film über die Popgruppe Milli Vanilli stehen fest: Ausgewählt wurden die Newcomer Tijan Njie aus Deutschland und Elan Ben Ali aus Frankreich. Sie spielen in „Girl You Know It's True“ das Erfolgs-Duo Robert Pilatus und Fabrice Morvan, wie die Produzenten am Donnerstag mitteilten. Den Musikproduzenten Frank Farian - er war nicht nur das Mastermind hinter Milli Vanilli, sondern stand auch hinter anderen europäischen Disco-Erfolgsacts wie Boney M., La Bouche oder No Mercy - wird der Deutsche Matthias Schweighöfer verkörpern.