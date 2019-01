Bilderbuch: Schönbrunn-Gigs sollen "unvergesslich" werden

Allerdings: „Jetzt schon vorzugreifen, was diese Shows persönlich für uns bedeuten, ist nicht möglich“, sagt Krammer. „Wir haben jedenfalls Geschmack bewiesen, was die Auswahl der Location angeht, ganz bewusst ein Wiener Wahrzeichen gewählt und nicht wie viele andere Acts auf die altbekannten Standards zurückgegriffen.“

Auch wenn Bilderbuch auf Festivals in Deutschland bereits vor größerem Publikum gespielt haben, dieses Event in der Heimat ist trotzdem weitaus spezieller: „Es macht einen Riesenunterschied, ob du irgendwo auf einem Feld vor einem riesigen Festival-Publikum spielst, das für mehrere Acts dorthin kommt, oder ob jeder Einzelne, der da unten steht, das Ticket gekauft hat, nur um deine Band zu sehen. Und vor allem bei so einem Ambiente fällt so etwas in eine ganz andere Kategorie als ein Festival.“