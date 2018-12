Bilderbuch sind mit Acid-Jazz auf der Suche nach Erfüllung

„Eine Erzählung mit ungewöhnlicher Dramaturgie, die am Stück gehört werden will“ versprechen Bilderbuch für ihr ab heute digital erhältliches Album „Mea Culpa“. Viel mehr sagen die Wiener dazu noch nicht. Nur, dass die Songs in Studios in Wien und Kroatien in einer höchst kreativen Phase entstanden. Weshalb sie jetzt der gängigen Meinung trotzen, Alben seien tot, und am 22. Februar mit „Vernissage My Heart“ gleich noch einen zweiten Longplayer auf den Markt bringen. Da wird es dann auch die physischen CDs zu beiden Werken, mehr Infos und auch wieder Interviews geben.