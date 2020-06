Bilderbuch, Kreisky und Texta über den Einfluss von FM4 auf ihre Karriere

Wird die heimische Musikszene von FM4 ausführlich repräsentiert?

Horazdovsky: Nein. Die Frage ist aber auch, ob es das Ziel ist, die österreichische Musikszene ausführlich zu präsentieren, bzw. ob das denn überhaupt möglich ist. Was ist "österreichische Musikszene"? - Volksmusik, Pop, Jazz, Elektronik, Rock, Metal und alles, was dazwischen, darüber und darunter liegt..? FM4 ist aber auf jeden Fall der österreichische Radiosender, der die österreichische Musikszene am ehesten in seiner Vielfalt und mit seinen vielseitigen Randerscheinungen abbildet. Manche Sender machen das gar nicht, andere nur in Einzelsendungen.

Wenzl: Advanced Popmusik wird schon breit abgebildet – aber irgendwas geht natürlich immer ab.

Kroll: Es ist auf jeden Fall das Bemühen da, soviel lässt sich konstatieren. Angefangen vom Soundpark hin zu den Spezialsendungen bis auf das Tagesprogramm wo es auch viele Acts in die Rotation schaffen. Aber wer schafft es schon alle Künstler und Künstlerinnen gleichmäßig zu repräsentieren?

Würdet ihr euch eine Quote für österreichische Musik wünschen? Wenn ja, in welcher Höhe?

Peter Horazdovsky: Tatsächlich finden ich es unbedingt notwendig mehr österreichische Musik in die Radios zu bekommen. Wenn das nur mit Quoten möglich sein sollte, würde ich das sehr schade finden. Das Problem bei Quoten ist, dass sie absolut nichts an der Monotonie und Mutlosigkeit mancher Sender ändern würden. Sie würden vielleicht mehr österreichische Musik spielen - aber dann eben nicht sechs Mal den Song einer österreichischen Schmalzballaden-Dand, sondern zehn Mal. Ob das der österreichischen Musikszene hilft?