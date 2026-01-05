Bilder der Nähe, die Generationen überbrücken

Intimität: Lässt sich das malen? Oder fotografieren? Für die französische Malerin Rebecca Brodskis, Jahrgang 1988, führt der Weg zur Darstellung größtmöglicher Nähe über das Motiv der Mutter mit Kind: Die teils in Marokko aufgewachsene Künstlerin lässt sich von der überreichen Bildtradition (Krippe! Christkind! Madonna!) nicht erdrücken und malt heutige Figuren – teils sich selbst, teils Freundinnen und Frauen aus ihrem Umfeld. Das größere Thema sind: Beziehungen. In Wien stieß die Galerie Christine König, in der Brodskis 2022 erstmals ausgestellt hatte, nun einen Dialog an: Über Monate schickte die große österreichische Fotografin Elfie Semotan, Jahrgang 1941, der Französin eine Auswahl von Fotos, diese reagierte malerisch darauf.

Semotan, die als Fotografin, Model und Stilikone gerade auch in der Helmut Lang-Schau des MAK präsent ist, wählte einen ganz anderen Zugang zur Intimität: Die Schau in der Galerie (bis 7. Februar, Mi–Fr 11-18 Uhr) zeigt sehr leise Fotos, die aber viel aus dem Lebensbereich der Fotografin preisgeben.

Viele Fotos stammen aus Semotans Haus im burgenländischen Jennersdorf. Eine Aufnahme blickt auf Archivschränke, eine andere auf Vorhänge und Tischlampen (Reflexionen, Projektionen und die zarte Grenze zwischen dem Verbergen und Zeigen scheinen durchgehende Motive zu sein). Nur scheinbar beiläufig wirkt der Blick auf das Nachtkästchen und ein Bett, an dessen Fußende ein Bild von Semotans einstigem Mann Kurt Kocherscheidt (1943–1992) hängt.

Bildermacher Dass sich die Bildermacherin stets in der Gesellschaft von Bildermachern aufhielt, wird auch in verklausulierten Porträts von Jonathan Meese und Raymond Pettibon sichtbar. Der Bildhauer Bruno Gironcoli erscheint durch das Echo des mit Blumen überladenen Tischchens, an dem er einst sein Mittagessen einzunehmen pflegte.

