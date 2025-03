Bildband "The North American Indian": Einblicke in eine längst ausgelöschte Welt

Vor rund hundert Jahren versuchte der Amerikaner Edward Curtis (1868–1952) mit der Kamera festzuhalten, was von der Kultur der Ureinwohner seiner Heimat noch übrig war. Das Bild, das er damit von der indigenen Bevölkerung Nordamerikas für die Nachwelt festhielt, ist ebenso würdevoll wie problematisch, denn es ist voller Klischees. Trotz all der berechtigten Kritik an seiner Arbeit, ist sie von enormer Bedeutung.

Zuerst wollte Curtis dem Projekt nur einige Jahre seines Lebens widmen. Am Ende wurde eine Lebensaufgabe daraus: Die Bilder hat er in mehr als dreißig Jahren aufgenommen. Sie sind ein Beitrag zur Geschichte und Entwicklung der USA – ein wichtiges zeitgeschichtliches Dokument.