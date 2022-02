Bildband: Filmposter aus der Vor-Stalin-Zeit

"Die Filmplakate der russischen Avantgarde aus der Mitte der 1920er-und den fruŐąhen 1930er-Jahren unterscheiden sich von allen je geschaffenen. War die Zeit kreativer Freiheit in der Sowjetunion auch nur kurz, so gehoŐąren diese aufsehenerregenden Bilder doch zu den brillantesten und fantasievollsten Filmpostern, die jemals geschaffen wurden. Die russischen PlakatkuŐąnstler bedienten sich derselben innovativen kinematografischen Techniken, die in den von ihnen anzukuŐąndigenden Filmen angewandt wurden: extreme Nahaufnahmen, au√üergewoŐąhnliche Blickwinkel und dramatische Proportionen", schreibt Susan Pack in ihrem im Bildband "Filmposter der russischen Avantgarde" (Taschen Verlag) nachzulesenden Essay. Und die US-Amerikanerin aus Kalifornien muss es wissen, denn sie besch√§ftigt sich als Sammlerin seit den 1970er-Jahren mit dieser Thematik.

250 ausgew√§hlte Arbeiten aus ihrem Privatarchiv haben es dann auch in diesen Bildband geschafft. Es ist eine Auswahl mit Arbeiten von 27 verschiedenen K√ľnstlern wie etwa Alexander Rodtschenko oder den Stenberg-Br√ľdern.