Biden widerruft Trumps Richtlinien für Kunst am Bau

Der ehemalige US-Präsident Trump hatte recht klare Vorstellungen davon, wie Amerika auszusehen hätte. Auch für Kunstwerke, die an öffentlichen Gebäuden und Plätzen aufgestellt werden sollten, formulierte seine Administration am 3. Juli 2020 - just einen Tag vor dem Unabhängigkeitstag - klare Regeln. Zweck solcher öffentlichen Aufträge sei es demnach, "amerikanischen Helden" ein Denkmal zu setzen, und zwar in Form von Statuen. Auch einen "nationalen Skulpturengarten" wollte die Trump-Regierung in Auftrag geben. Die Regelung war insofern pikant, als sie inmitten des Aufruhrs um den Tod des Afroamerikaners George Floyd fiel und Aktivisten buchstäblich die Abtragung von Monumenten forderten, die etwa die sklavenhaltenden Südstaaten verherrlichten.

Die Biden-Administration hat den Erlass nun gekippt, wie CNN berichtet.