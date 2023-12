Bewerbungsfrist für Kultursommer Wien 2024 gestartet

Die Bewerbungsfrist endet am 31. Jänner 2024. Am 13. und 14. Dezember gibt es dazu Online-Infoveranstaltungen für Musikerinnen und Musiker, am 10. und 11. Jänner für Bewerbungen der anderen Sparten.

Im Künstlerischen Board, das die Auswahl der Projekte trifft, befinden sich u. a. Marina Lacković (Kabarett), Tino Schlench (Literatur), Esra Özmen (Rap, Pop & Rock), Sara Schausberger (Theater) und Katharina Hohenberger (Wienerlied, Volksmusik, Schlager & Austropop).

