Bewerbung: Wie Paulus Manker das Volkstheater bespielen würde

Gespielt wird über mehrere Monate hinweg en bloc, drei eigene Stücke würde er mitnehmen: „Alma“, „Die letzten Tage der Menschheit“ und seine Wagner-Produktion. „Jeder neue Direktor nimmt seine Erfolgsproduktionen mit“, sagt Manker. Er denkt aber auch an Regisseure wie Christoph Marthaler, Herbert Fritsch, Ivo van Hove etc. In der zweiten Saison würde er das Haus zu einem Schiff umbauen und mit Stücken zu den Themen Flucht, Ausgrenzung, Rassismus, Emigration, Diaspora bespielen. Und auch Gastspiele einladen.