Als wär’s der Heilige Vater

Es ist so geheimnisvoll wie bei einer Papstwahl. Mit dem Unterschied, dass keiner der Kandidaten am Konklave teilnehmen darf. Und vermutlich wird der am Ende Gekürte dann auch nicht so cool wie Papst Franziskus auf den Balkon gehen und sagen: "Buona sera!"

Am Montag treten in Berlin, an einem nicht bekannten Ort, die 127 wahlberechtigten musikalischen Kardinäle der Berliner Philharmoniker zusammen, um den Nachfolger des Mitte 2018 zurücktretenden Sir Simon Rattle zu wählen, damit es ja keine Sedisvakanz gibt. Chefdirigent der Berliner Philharmoniker – das ist fast eine Art Heiliger Vater der Klassik. Der Neue tritt in die Fußstapfen (zumindest nominell, ob auch künstlerisch, lässt sich nur mutmaßen) von Größen wie Hans von Bülow (1887–1892), Arthur Nikisch (1895–1922), Wilhelm Furtwängler (1922–1945 sowie 1952–1954), Herbert von Karajan (1954–1989) oder Claudio Abbado (1989–2002).

Kein einziger der stimmberechtigten Musiker äußerst sich öffentlich über aussichtsreiche Kandidaten. Wählbar ist theoretisch jeder Dirigent weltweit. In der Orchesterversammlung entsteht aus Vorschlägen der Mitglieder eine Shortlist, daraus wird der neue Chefdirigent gewählt. Noch aus der Versammlung wird er kontaktiert und gefragt, ob er das Amt auch annehmen wolle – erst danach gehen die Berliner an die Öffentlichkeit.

Aber wer sind nun die Kandidaten? (Dass es eine Kandidatin wird, gilt im immer noch stark männerdominierten Business als so gut wie ausgeschlossen.)