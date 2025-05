„Eigentlich mag ich ja Coming-of-Age-Filme nicht sonderlich, weil ich schon so viele gesehen habe“, gibt Haugerud in seiner unvergleichlich bescheidenen und einnehmenden Art zu: „Aber ich glaube, Filme über das Erwachsenwerden sind deswegen beim Publikum so beliebt, weil sie etwas Universelles erzählen. Und wenn man selbst schon älter ist, vermisst man manchmal dieses Gefühl, jung zu sein. Man bereut vielleicht auch Dinge, die man in seiner Jugend verpasst hat.“

So geht es der Großmutter von Johanne. Die Enkelin hat ihre rauschhafte, aber auch schmerzliche Erfahrung jugendlicher Leidenschaft in ihren Aufzeichnungen festgehalten und zuerst ihrer Großmutter und dann ihrer Mutter zu lesen gegeben. Die intime Lektüre löst bei den beiden älteren Frauen gemischte Gefühle aus. Während die Großmutter mit Bedauern auf ihr eigenes Liebesleben zurückblickt, fragt sich die Mutter, ob sie das Protokoll eines Missbrauchs ihrer Tochter durch die Lehrerin vor sich liegen hat: „Ich finde, in unserer heutigen Gesellschaft ist es ihre Pflicht als Mutter, zuerst besorgt zu reagieren. Alles andere würde man ihr als Vernachlässigung auslegen.“