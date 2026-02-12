Berlinale: „Wer hier nichts zum Lieben findet ...“

Der Himmel über Berlin ist grau, als Wim Wenders anlässlich der Berlinale-Eröffnung erstmals vor die Presse tritt. Er ist der Präsident der Preisjury, die am Ende des größten deutschen Filmfestivals am 21. Februar den Goldenen Bären vergeben wird: „Wir müssen uns aus der Politik heraushalten“, sagte der 80-jährige deutsche Starregisseur Wenders („Perfect Days“, „Paris, Texas“). Denn wenn das Kino Filme mache, die dezidiert politisch seien, „begeben wir uns auf das Feld der Politik – doch wir sind das Gegengewicht zur Politik“.

Wenders reagierte damit auf Nachfragen zur Positionierung der Berlinale, die als das „politischste“ unter den großen Festivals gilt: „Wir müssen die Arbeit der Menschen machen und nicht die Arbeit der Politiker“. Wenn man sich die Nachrichten ansehe, verstehe man nichts, so Wenders: „Aber man weiß so viel mehr, wenn man aus dem Kino kommt und eine Person in ihrer Situation sieht, ihr Leiden erlebt und sieht, wie sie lieber leben möchte.“

Ähnlich sieht das Festivaldirektorin Tricia Tuttle. Die Amerikanerin verantwortet heuer zum zweiten Mal das Programm der Berlinale und ist darum bemüht, bei politischen Streitfragen – etwa dem Nahostkonflikt – zu deeskalieren und die Aufmerksamkeit auf die Filme zu lenken, denn: „Sie bieten uns die Möglichkeit, die Welt durch die Augen anderer zu zeigen.“ Zum Beispiel durch die Augen einer afghanischen Frau.

Erstmals wird die Berlinale mit dem Film einer afghanischen Regisseurin eröffnet – und mit der Wahl von „No Good Men“ von Shahrbanoo Sadat setzt Tuttle ein starkes, politisches Zeichen.

„No Good Men“ ist der dritte Film von Shahrbanoo Sadat, die als Tochter von afghanischen Flüchtlingen in Teheran geboren wurde und heute in Hamburg lebt. Ihre ersten beiden Arbeiten „Wolf And Sheep“ und „Kabul Kinderheim“ wurden in Cannes gefeiert. In „No Good Men“ übernimmt die Regisseurin auch gleich die Hauptrolle, ihr Drehbuchpartner Anwar Hashimi ihren Love Interest.