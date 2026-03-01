Berlinale-Chefin stellte laut deutschem Minister ihre Zukunft selbst infrage

Auf die Frage, ob er deswegen die Aufsichtsratssitzung einberufen habe, antwortete er: "Wenn ein derartiger Eklat passiert und auch die Intendantin ihre Zukunft von sich aus infrage stellt, müssen die Gremien beraten." Mehr könne er mit Blick auf die vereinbarte Vertraulichkeit und laufende Gespräche nicht sagen.

Während des Filmfestivals hatte es mehrfach Debatten zum Umgang mit dem Nahostkonflikt gegeben. Nach Kontroversen rund um die Berlinale und der Zukunft Tuttles als Intendantin gab es am Donnerstag eine Aufsichtsratssitzung. Die Gespräche sollen in der kommenden Woche fortgesetzt werden.

Weitere Sitzung Mitte der Woche geplant

Tuttle habe von den Reaktionen tief getroffen gewirkt, sagte Weimer. Ihm zufolge haben "politische Aktivisten die Festspiele negativ überlagert und mit ihren Aktionen die Stimmung regelrecht vergiftet". Kaum jemand spreche mehr über die tollen Filmemacher. Diese Vergiftung habe ihn erst traurig und dann ärgerlich gemacht.

Für die Führung der Berlinale seien es keine leichten Tage gewesen. "Tricia Tuttle und Wim Wenders haben Engagement und Integrität in die Waagschale geworfen", sagte er. "Das verdient Respekt."