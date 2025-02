Österreichische Filme

Den Auftakt der Berlinale macht der deutsche Regisseur Tom Tykwer mit seinem Familiendrama „Das Licht“, in dem Lars Eidinger und Nicolette Krebitz zu sehen sind. Gleich zu Beginn mischt auch ein österreichischer Film mit: „Welcome Home Baby“ von Andreas Prochaska eröffnet die Sektion Panorama und liefert heimischen Horror mit Julia Franz Richter in der Hauptrolle.

Ohnehin ist das österreichische Filmschaffen im Programm der Berlinale heuer besonders stark vertreten. Im Wettbewerb um den Goldenen Bären läuft „Mother’s Baby“ von der Grazer Regisseurin Johanna Moder. Die deutsch-schweizerische Schauspielerin Maria Leuenberger spielt darin eine Dirigentin, der es schwerfällt, eine Beziehung zu ihrem Baby aufzubauen.

In der von Tricia Tuttle neu eingeführten Sektion Perspectives, die sich der Entdeckung außergewöhnlicher Spielfilmdebüts widmet, ist Florian Pochlatkos erster Langfilm zu sehen. Luisa-Céline Gaffron spielt in „How to Be Normal and the Oddness of the Other World“ eine Psychiatriepatientin, die sich wieder in der Welt zurechtfinden muss.