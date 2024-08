Der erfundene Star: Wie ein KI-Sänger im Internet für Furore sorgt

Der Song „Sunshine Soul“ erschien am 18. Juli und hat bereits über eine Millionen Aufrufe auf Instagram. Was nach freudigen Nachrichten für einen jungen Künstler klingt, stellt den neusten Meilenstein in der Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI) dar. Sänger Ben Gaya , welcher angeblich hinter dem Lied steht, ist nämlich kein realer Mensch.

Alles geschah in lediglich drei Monaten. Nicht einmal der Song, den Gaya im Clip zum Besten gibt, wurde von einem Komponisten aus Fleisch und Blut geschrieben, sondern ist das Produkt von Befehlen an das Musikprogramm Suno.

Sehr authentisch Gaya ist nicht der erste Musiker, der durch einen Computer entstanden ist. In Japan sorgte bereits in den späten Zweitausendern die virtuelle Figur Miku Hatsune für Furore, in deren Namen schon etliche Tracks veröffentlicht wurden – zuletzt im Jahr 2023. Gaya hebt aber die Qualität der Illusion auf eine neue Stufe: Während sein fernöstliches Gegenstück noch deutlich erkennbar im Animestil gezeichnet ist und ihr Gesang sich erkennbar plastisch anhört, wirkt das Bremer Projekt nahezu echt. Ben sei 25 Jahre alt, 1,85 Meter groß, geboren in Namibia, lebt sowohl in Berlin als auch Amsterdam, ist der deutschen, niederländischen und englischen Sprache mächtig, sein musikalisches Vorbild heißt Lady Gaga und er ist ledig. So stellt sich der KI-Sänger zumindest auf Social Media vor, denn Gayas Schöpfer wollten einen möglichst echt erscheinenden Musiker kreieren und scheuten in dieser Mission keine Anstrengungen. Man erdachte sogar eine Lebensgeschichte für die Figur. Wer einen Blick auf das Musikvideo wirft, merkt aber schnell einen Unterschied zwischen KI und echten Kameraaufnahmen.

Mängel erkennbar Ganz allgemein wirkt der Clip eher wie eine sehr gute Animation, die Arbeit eines hervorragenden Teams aus der Zeichentrick- oder Videospielindustrie. Auffällig sind besonders Aufnahmen von seinem Spiel auf der Gitarre, Wasser oder Feuer: Bei genauer Betrachtung sind Bildfehler unübersehbar. Des Weiteren ist die häufige Nutzung von Zeitlupenszenen unauthentisch. Generell scheint der Film näher an KI-generierten Clips, die so bereits zu Tausenden auf Youtube existieren, als einem professionell produzierten Musikvideo. Nicht zuletzt wirkt der Avatar optisch zu attraktiv für einen echten Menschen. Die musikalische Qualität ist dennoch bemerkenswert. Der Song für sich klingt täuschend echt und hätte so auch durch die Arbeit in einem Tonstudio entstehen können.

Grenzen sprengen Das Ziel hinter dem Projekt ist laut den Designern Florian Schramberger und Leon Schröder der Versuch, neue Benchmarks im digitalen Marketing zu setzen und KI in allen ihren Facetten auszunutzen. In dieser Mission war man erfolgreich und hat nun Europas ersten, rein digitalen Sänger erschaffen. So berichten nun bereits Medien aus Peru, Finnland und Spanien über das Ben Gaya. Die Initiatoren selbst sehen ihre Rolle eher als die von Forschern. Es gehe nicht darum, unsere Spezies aus dem Kreativprozess zu eliminieren. Für Agentur-Geschäftsführer Björn Schneider ist die KI zwar dazu in der Lage, dem Menschen unter die Arme zu greifen, aber es bleibt weiterhin die Mitarbeit realer Personen notwendig. Sein Geschäftspartner Florian Schramberger hält die genaue Bedeutung, die der KI in Zukunft gegeben wird, für entscheidend, welche Rolle die Technik zukünftig in Gesellschaft und Arbeitswelt spielen wird: „Das Wichtigste ist die Herangehensweise, wie man mit KI umgeht. Ich sehe es als Unterstützung und es wird auch nie einen Markt übernehmen. Es ist immer in Kombination mit dem Menschen.“