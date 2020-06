Donald Kahn ist tot

Der bedeutende Kunst- und Festspiel-Mäzen Donald Kahn ist gestern, Samstag, in Salzburg gestorben. Das bestätigte am Sonntag das Büro von Landeshauptmann Wilfried Haslauer ( ÖVP) gegenüber der APA. Der gebürtige Amerikaner, der mit seiner Frau Jeanne seit vielen Jahren in der Stadt Salzburg lebte, war unter anderem ein großzügiger Sponsor der Festspiele und vieler Salzburger Projekte und ermöglichte 2006 mit einer Spende von über einer Mio. Euro die Errichtung der (2008 nochmals erweiterten) "Jeanne and Donald Kahn Galleries" der Wiener Albertina.

Kahn wurde 1925 in New York geboren und machte im Verlagswesen und der Software- und Computerindustrie Karriere. Seine Leidenschaften waren die Musik und die darstellende Kunst. Seit 1981 besuchte der gebürtige Amerikaner die Salzburger Festspiele. Er machte die Stadt 1985 zu seinem Lebensmittelpunkt und nahm mit seiner Frau sehr aktiv am gesellschaftlichen Leben teil. Die österreichische Staatsbürgerschaft erhielt das Ehepaar Kahn im Jahr 2001.

Die Unterstützung für die Salzburger Festspiele begann 1995 mit einer Spende von 235.000 US-Dollar. Der Umbau des Kleinen Festspielhauses in das "Haus für Mozart" wurde durch ihn ebenso maßgeblich gefördert wie die Renovierung der Universitätsaula. Auch die Schaffung der Paracelsus Privaten Medizin Universität war ihm ein großes Anliegen, Kahn war unter jenen Sponsoren, die den Start der Universität vor zehn Jahren ermöglichten.

2006 zeigte sich Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder anlässlich der Eröffnung der "Jeanne and Donald Kahn Galleries" über den unkomplizierten Umgang und das außergewöhnliche Engagement dieses "Idealfalls eines Mäzens" begeistert: Er habe Kahn bei einer dreistündigen Führung die Albertina gezeigt und dabei auch von den "Hoffnungsgebieten" und den damit verbundenen Kostenschätzungen gesprochen, schilderte Schröder: "Zwei Tage später ruft er mich am Handy an: ' Klaus, I'll do it!'"

Für seine Verdienste wurde Kahn 1997 mit dem Goldenen Ehrenzeichen des Landes Salzburg ausgezeichnet. Er war Ehrensenator der Universität Salzburg und Ehrenbürger der Stadt Salzburg.