"Bear Hunt - die Promijagd": Boris Becker nun auch in Reality-Untiefen

Während seine Ex-Frau Lilly aktuell im RTL-Dschungelcamp mit kunstvollen Rülpsern bei der Ekelprüfung punktet, muss auch Boris Becker neuerdings in Reality-Untiefen Geld verdienen. Er ist einer von zwölf Prominenten, die Survival-Guru Bear Grylls ohne viel Konzept durch den Dschungel von Costa Rica scheucht. In „Bear Hunt – Die Promi-Jagd“ schwitzt neben dem einstigen Tennisstar auch Spice Girl Mel B.

Wenig Einsatz

Becker, der im Camp neben ihr „ruht“, weiß jetzt übrigens, warum sie Scary Spice heißt: weil sie so laut schnarcht. Wer sich neben solchen Witzen Erzählungen aus dem Gefängnis erwartet, wird enttäuscht. Und wer sich überhaupt Action von Boris Becker erwartet, schaut auch durch die Finger. Er hat was mit dem Knie und fällt beim Überleben aus. Seine Ex ist da im anderen Dschungel deutlich aktiver.