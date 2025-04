BC One Cypher Austria: Siege für B-Girl Jana und B-Boy Marox

Im Mittelpunkt standen zwei Newcomer: B-Girl Jana (Innsbruck Crew) aus Innsbruck und B-Boy Marox (UFA Crew, Break Myers) aus Linz krönten sich erstmals zu den Gewinner:innen des wichtigsten Solo-Breaking-Wettbewerbs des Landes. Damit sicherten sie sich auch das Ticket zum Red Bull BC One World Final am 9. November 2025 in Tokio.

Die österreichische Breaking-Szene setzte beim diesjährigen Red Bull BC One Cypher Austria ein starkes Ausrufezeichen. In der Linzer Tabakfabrik lieferten die besten 8 B-Girls und 16 B-Boys spektakuläre Battles, die rund 400 Zuschauer:innen begeisterten. Die Performance zeigte eindrucksvoll, wie sehr sich die heimische Szene in den letzten Jahren weiterentwickelt hat.

Angeheizt von Host Redchild und den Beats von Battle-DJ OneUp, lieferten die Teilnehmer:innen Höchstleistungen ab. Die Jury – bestehend aus B-Girl Killa Kim (Ukraine), dem amtierenden BC One Champion B-Boy Menno (Niederlande) und B-Boy Gizmo (Deutschland) – zeigte sich beeindruckt.

B-Girl Jana überzeugte bereits im ersten Battle gegen B-Girl Blanca und setzte sich im Finale gegen die Vorjahressiegerin B-Girl Spinelli durch. „Ein Traum ist wahr geworden“, sagte die 29-jährige Tirolerin über ihren bisher größten Erfolg.

Bei den B-Boys triumphierte der 22-jährige Maximilian Rosenberger alias B-Boy Marox. Nach zwei knappen Finalniederlagen in den Vorjahren holte er sich in seiner Heimatstadt endlich den verdienten Titel. „Ich bin fünf Minuten von hier entfernt aufgewachsen – dieser Sieg ist etwas ganz Besonderes“, so Marox. Im Finale setzte er sich eindrucksvoll gegen den dreifachen Champion B-Boy The Wolfer durch.

Mit ihren Siegen vertreten Jana und Marox Österreich beim Red Bull BC One World Final 2025 in Japan und treten dort im "Last Chance Cypher" gegen internationale Sieger an – mit der Chance, sich einen Platz unter den weltbesten Breakern zu sichern.