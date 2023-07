Bayreuther Festspiele: Andreas Schager übernimmt Premieren-Parsifal

Festspielchefin Katharina Wagner sei Schager "sehr dankbar", heißt es von den Festspielen. Den Parsifal sang der gebürtige Niederösterreicher am Grünen Hügel erstmals 2016. Die Festspiel-Vorbereitung ist in diesem Jahr geprägt von zahlreichen Umbesetzungen. Schager ist in Bayreuth bereits für eine weitere wichtige Partie eingesprungen: Weil Stephen Gould ausfällt, übernimmt er auch die Rolle des Siegfried in der gleichnamigen Oper und in der "Götterdämmerung". Gould musste zudem als Tannhäuser und in "Tristan und Isolde" ersetzt werden.