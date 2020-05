"Bart Mitterndorf" ehrte Conchita Wurst

Conchita verschlug es danach bei der Verleihung der Ehrenbürgerschaft beinahe die Sprache; auch flossen Tränen. Mit heiserer Stimme meinte sie: "Danke für die schönste Kindheit der Welt." Bei der anschließenden Pressekonferenz konkretisierte sie: "Kindheit ist für mich die Zeit vor der Schule. Da war es egal, ob man in Frauenkleidern herumlief. Die schwierige Zeit war dann später, weil Kinder können sehr grausam sein." Den Rummel um ihre Person genieße sie noch immer: "Der raubt mir keine Energie, kann er gar nicht, weil ich mache es ja gerne. Buchhaltung dagegen raubt mir Energie."

Einen Heimaturlaub könne sie jetzt leider nicht einlegen: "Ich nehme ja ein Album auf." Ein Veröffentlichungstermin gebe es noch nicht, Gerüchten zufolge könnte er aber im Frühjahr 2015 sein, kurz vor dem Songcontest in Wien. Nervös war die Künstlerin vor heimischem Publikum mehr als sonst: "Ich habe so viele Erinnerungen gespürt, beim Blick in die Gesichter der vielen Bekannten hier." Sie sei sonst gerne kontrolliert und gefasst, aber das habe diesmal nicht funktioniert.

Die Ehrenbürgerschaft wurde im Wortlaut " Conchita Wurst alias Thomas Neuwirth" als "Dank und Anerkennung" verliehen. Die künstlerisch gestaltete Ehrentafel soll laut Kaniak an einer neuen Brücke im Ortszentrum angebracht werden, "als Symbol der Verbindung und Toleranz". Auf ihr ist jener Spruch zu lesen, den Conchita Wurst als erstes nach ihrem Sieg in Kopenhagen ins Mikrofon gesagt hatte: "This night is dedicated to everyone who believes in a future of peace and freedom. You know who you are - we are unity and we are unstoppable."