Hollywoodikone Barbra Streisand erhält bei den heurigen Filmfestspielen von Cannes die Goldene Ehrenpalme für ihr Lebenswerk. Das teilte das Festival am Mittwoch mit. Damit ehre man "eine ikonische Künstlerin und Verkörperung des Amerikanischen Traums in all seinem ursprünglichen Glanz", begründete man die Wahl der 83-Jährigen. Die Oscarpreisträgerin wird die Ehrung am 23. Mai im Rahmen der Preisverleihung im Palais des Festivals an der Croisette entgegennehmen.