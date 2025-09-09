Richter schlägt auf Demonstranten ein: Banksy-Werk wird entfernt
- Neues Banksy-Graffiti zeigt einen Richter in bedrohlicher Pose über einem Demonstranten am Londoner Queen's Building.
- Das Werk erschien kurz nach Protesten gegen das Verbot einer pro-palästinensischen Gruppe und wurde schnell von Absperrungen verdeckt.
- Da das Gebäude denkmalgeschützt ist, soll das Graffiti laut Behörden bald entfernt werden.
Ein neues Werk des britischen Künstlers Banksy hat mitten in London für Verwunderung und Aufsehen gesorgt.
Das Graffiti, das einen Richter in bedrohlicher Pose über einem Demonstranten zeigt, war am Montag plötzlich am Queen's Building, einem Gebäude des Justizzentrums, zu sehen - da, wo eigentlich strenge Sicherheitsvorkehrungen gelten. Der geheimnisvolle Künstler postete das Werk auf seinem Instagram-Profil.
"Denkmalgeschütztes Gebäude"
Lange wird die Kunst, die kurz nach Massenprotesten gegen das britische Verbot einer radikalen pro-palästinensischen Gruppe entstand, allerdings nicht mehr zu sehen sein.
Es sei "ein denkmalgeschütztes Gebäude", teilte ein Sprecher der zuständigen Behörde der Nachrichtenagentur PA mit, sie seien verpflichtet, den ursprünglichen Charakter zu bewahren.
Graffiti von Absperrungen verdeckt
Das Graffiti wurde relativ zeitnah nach der Entdeckung von Absperrungen verdeckt und von Sicherheitsleuten bewacht. Banksy, dessen Identität weltweit Spekulationen hervorruft, beschriftete die Bilder von seinem Werk bei Instagram mit: "Royal Courts Of Justice. London."
Der Richter scheint auf den Demonstranten, der ein anscheinend blutiges Schild in der Hand hält, einzuschlagen.
