Grandseigneur der Salzburger Festspiele mit 89 Jahren gestorben

Der Bankier Heinrich Wiesmüller starb am 15. April mit 89 Jahren nach kurzer Krankheit in Salzburg. Über 50 Jahre lang hatte er für das Bankhaus Spängler gearbeitet – als Gesellschafter, Vorstandssprecher und später als Vorsitzender des Aufsichtsrats. Zudem war er über Jahrzehnte der Grandseigneur der Salzburger Festspiele. Er besaß einen feinen Witz und ein enormes Wissen, er liebte die Kunst und die Musik, aber er drängte sich nie auf. Die Querelen der letzten Zeit – er war mit dem Pianisten und Ex-Intendanten Markus Hinterhäuser auch familär verbunden – dürfte er sicher nicht goutiert haben.

Wiesmüller, am 1. Juli 1936 in Salzburg als Sohn eines Oberförsters geboren, wuchs im Lungau auf. Nach dem Jusstudium wurde er Anfang der 1960er-Jahre Sekretär von Landeshauptmann Hans Lechner. Ab 1967 engagierte er sich 35 Jahre für die Internationale Stiftung Mozarteum, von 1975 bis 1991 war er Vizepräsident des Vereins der Freunde und Förderer der Salzburger Festspiele. So kam es, dass er von 1976 bis 1985 im Festspieldirektorium saß, danach beriet er als Konsulent. Als Herbert von Karajan 1989 starb, war er – u. a. mit dem Unternehmer Hans Landesmann – Mitglied der Findungskommission, die für die künstlerische Leitung Gerard Mortier als Erneuerer vorschlug. Der Belgier begann 1991 – zusammen mit Hans Landesmann als kaufmännischer Leiter. Und Wiesmüller war von 1991 bis 1995 Präsident des dreiköpfigen Direktoriums. Auf ihn folgte Helga Rabl-Stadler. Von 2001 bis 2007 war Wiesmüller Kuratoriumsmitglied.

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