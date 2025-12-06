Backstreet Boys verzauberten Ski-Opening Schladming mit Discman-Magie

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

"Backstreet's Back" - sie sind zurück und waren irgendwie gar nie richtig weg: Die Backstreet Boys haben Freitagabend beim ersten von drei praktisch ausverkauften Konzerten im Planaistadion im Rahmen des Ski-Openings in Schladming-Dachstein den vor allem weiblichen Fans ein wohlig warmes 90er-Gefühl beschert. Die Schritt-Choreo passte, die Töne im Halbplayback ebenso. Keine Überraschungen, aber dafür reichlich Discman-Magie und Herzschmerz-Tango - ein gelungener Auftakt. Sie sind die wohl bekanntesten und erfolgreichsten Vertreter einer ganzen Generation Boybands. Rund 130 Millionen verkaufte Tonträger und Erfolge seit Mitte der 1990er-Jahre. Kaum ein Jugendzimmer in Österreich, das damals nicht mit zumindest einem Poster der fünf US-Musiker geschmückt wurde. Brian, Nick, Kevin, Howie und AJ waren bis auf wenige Jahre stets gemeinsam auf der Bühne und haben auch so manche Tiefen gemeinsam durchgestanden. Ihre Karriere hält bis heute an - wohl vor allem wegen der treuen Fans, die mittlerweile wie die Stars selbst in ihren 40er- und 50er-Jahren angekommen sind.

Sprint um vorderste Plätze Das Alter tat der Stimmung in Schladming aber keinen Abbruch - ganz im Gegenteil: Die hartgesottensten Fans haben schon vor 8.00 Uhr bei Temperaturen kaum über null Grad Celsius mit Thermoskannen und Campingstühlen beim Einlass gewartet. Als sich die Tore öffneten, war der Sprint um die vordersten Stehplätze eröffnet - wie vor 30 Jahren. Und ähnlich euphorisch verlief auch der erste von drei Konzertabenden - die Generation Ü40 hielt sich nicht zurück. Erwachsene Frauen kreischten ausgelassen, als die Fünf kurz nach 20 Uhr mehrheitlich in weißen Outfits auf die Bühne kamen - Gänsehaut ab der ersten Minute inklusive. Der Einstieg mit "Larger Than Life" hätte kaum besser sein können. Das Publikum sang von Anfang an mit, Hände wurden in die Höhe geworfen: Den Veranstaltern ist mit den Backstreet Boys wahrlich ein Coup gelungen, denn für die Fünf sind die drei Konzerte in Schladming heuer die einzigen in Europa. Viele Fans aus dem Ausland waren daher ebenfalls angereist, um die "Boys" live zu sehen.

Grande Finale mit "Everybody" Zurück zum Konzert, das nach dem fulminanten Einstieg ein wenig Fahrt einbüßte, aber hey - wir sind ja auch keine 17 mehr. Gefällig nahmen die Fans ein paar deutsche Worte der Künstler auf: "Dankeschön" und "Wie geht's?" von Brian oder auch "Ich will dich küssen" von AJ ließen immer noch so manche Herzen höher schlagen. Nach eher langsamen Songs wie "More Than That" - übrigens mit Kuschelfaktor hoch zehn - oder auch "I Need You Tonight" ging es vor allem in der zweiten Hälfte der etwa eineinhalbstündigen Show noch einmal richtig rund. Mit "Quit Playing Games (With My Heart)" eröffneten die Fünf die finalen Songs - einer besser und bekannter als der andere: "I Want It That Way", "Get Down", "We've Got It Going On" und natürlich "Everybody" als Grande Finale - kein Wunsch blieb offen.

