Aviciis genaue Todesursache offenbar geklärt

In einem emotionalen Statement hatte die Familie des schwedischen DJs Avicii bereits deutlich gemacht, dass der 28-Jährige freiwillig aus dem Leben geschieden war. Er habe "nicht mehr weitermachen können", hatte es in der Erklärung geheißen, und dass Tim Bergling, berühmt unter dem Künstlernamen Avicii, eine zerbrechliche künstlerische Seele gewesen sei.

Nun veröffentlicht das Klatschportal tmz.com Details zu den Umständen des Todes des weltbekannten DJs. So soll sich der Schwede selbst mit einer Glasscherbe geschnitten hat, laut den Quellen des US-Portals stammte diese von einer Weinflasche.

Der Musiker war am 20. April in Muskat, der Hauptstadt des Oman, tot aufgefunden worden. Einen kriminellen Hintergrund hatte die Polizei des Sultanats ausgeschlossen. Auf Wunsch der Familie gab die Polizei aber keine weitere öffentliche Stellungnahme ab. Der Elektromusiker war mit Liedern wie "Wake Me Up" und "Hey Brother" ein globaler Superstar geworden.

www.suizid-praevention.gv.at

Wer Suizidgedanken hat, sollte sich an vertraute Menschen wenden. Oft hilft bereits das Sprechen über die Gedanken dabei, sie zumindest vorübergehend auszuräumen. Wer für weitere Hilfsangebote offen ist, kann sich an die Telefonseelsorge wenden: Sie bietet unter der Rufnummer 142 schnelle erste Hilfe an und vermittelt Ärzte, Beratungsstellen oder Kliniken.

Das neue österreichische Suizidpräventionsportal www.suizid-praevention.gv.at bietet viele Informationen zu Hilfsangeboten.