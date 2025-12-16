So ist der neue "Avatar: Fire and Ash": Atemlos durch die Schlacht

Mit einer Laufzeit von drei Stunden und zwölf Minuten war bereits der letzte „Avatar: The Way of Water“ eine Herausforderung. Die Fortsetzung mit drei Stunden siebzehn Minuten jedoch ist eine Zumutung. Umso mehr, als die Schauwerte – so eindrucksvoll sie auch sein mögen – längst nicht mehr den Neuigkeitswert des Originals haben. Damals, im Jahr 2009, revolutionierte James Cameron in „Avatar – Aufbruch nach Pandora“ die Möglichkeiten des Kinos und ließ durch immersive 3-D-Technologie sein Publikum in neue Welten eintauchen. Mit „The Way of Water“ legte er 2022 noch ein Schäuflein nach und schuf eine faszinierende Unterwasserwelt in glasklarer Tiefenschärfe. Die dreizehn Jahre, die zwischen Teil eins und Teil zwei lagen, waren Zeit genug, um beim Publikum den Nostalgiefaktor zu erhöhen und die Neugier auf eine spektakuläre Fortsetzung zu schüren. Der neue, dritte Teil jedoch – zwei weitere folgen – ist optisch eindrucksstark, überschätzt mit seiner überlangen Laufzeit aber das eigene Erzählvolumen.

Die Handlung setzt nur wenige Wochen nach dem Ende von „The Way of Water“ ein. Zwar sind nach der letzten Schlacht Ex-Marine Sully (Sam Worthington) und seine Frau Neytiri (Zoe Saldaña) nun offiziell Teil des Stammes der Metkayina, doch die Trauer über den Tod ihres ältesten Sohnes sitzt tief. Ihr anderer Sohn Lo’ak (Britain Dalton) wird von Schuldgefühlen geplagt und tut alles, um sich vor seinem Vater zu beweisen. Weiters stellt sich die Frage, ob der Menschen-Teenager Spider (Jack Champion), Sohn des als böser Na’vi wiedergeborenen Colonel Miles Quaritch (Stephen Lang), zu seinem Vater zurückkehren soll.