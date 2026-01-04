„Avatar 3“ überspringt 2026 als erster Film die Milliarden-Marke

Der zuletzt schwächelnde internationale Kinomarkt sendet nach den Feiertagen wieder Erfolgsmeldungen: Der Film „Avatar 3 – Feuer und Asche“, seit Mitte Dezember in den Kinos, erzielte am ersten Wochenende des Jahres weiter gute Einspielergebnisse und übersprang beim globalen Umsatz die Marke von einer Milliarde US-Dollar. Das berichtet der Hollywood Reporter.

Für Regisseur James Cameron ist der dritte Teil seines Animationsspektakels eine weitere Erfolgsgeschichte: Mit dem ersten Teil von „Avatar“ (2009) hält Cameron den Rekord für den erfolgreichsten Film aller Zeiten, mit der Fortsetzung „Avatar: Der Weg des Wassers“ (2022) und dem Klassiker „Titanic“ (1997) hält er auch die Plätze drei und vier auf der globalen Kinokassen-Hitliste.

Zwei weitere Produkte des Disney-Konzerns, die in der Herbstsaison 2025 erschienen, hatten zuletzt die Milliarden-Marke überschritten: „Zootopia 2“ – deutsch „Zoomania 2“ – spielte seit dem Thanksgiving-Wochenende (26. 11.) 1,51 Milliarden US-$ ein, der zweite Teil des Animationsklassikers „Lilo & Stitch“ hält bei 1.038 Milliarden US-$ Umsatz.