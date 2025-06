Autorin Elfriede Haslehner 91-jährig gestorben

Die österreichische Autorin Elfriede Haslehner ist am 19. Mai im Alter von 91 Jahren gestorben. Das gab Gerhard Ruiss, Geschäftsführer der IG Autorinnen Autoren, bekannt. "Sie gehörte zur ersten Generation von Autorinnen ab den 1960er-Jahren, denen es um die Vereinbarkeit von Arbeit, Leben, feministischem Engagement und künstlerischem Schaffen ging", hieß es am Donnerstag in einem Nachruf.

Ab 1975 arbeitete Haslehner in der autonomen Frauenbewegung und war Redaktionsmitglied des feministischen Frauenmagazins "Auf" (Aktion unabhängiger Frauen). Sie war 1980 Mitbegründerin des Wiener Frauenverlags und beendete 1985 ihr Studium der Philosophie und Germanistik mit der Dissertation "Der Ausschluss der Frauen aus der Kultur". Zwischen 1971 und 2012 veröffentlichte sie den Angaben zufolge 14 Bücher, vorwiegend Gedichtbände. Neben Lyrik schrieb auch Prosatexte, Satire und Kabarett.