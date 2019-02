Autor Ibrahim Amir: „Was kann noch Schlimmeres passieren?“

Heute, Donnerstag, gibt es nun eine Uraufführung des Autors am Volkstheater. In „ Rojava“ lässt Amir einen Wiener in die gleichnamige kurdische Stadt – Herkunftsort des Autors – reisen, nicht als Kämpfer für eine der dortigen Konfliktparteien, sondern auf der Suche nach einer Utopie: Er will sich dem „Aufstand der unterdrückten Völker“ im kurdischen Selbstverwaltungsgebiet anschließen.

KURIER: Ein österreichischer Student geht in Ihrem Stück nach Nordsyrien – während die Flucht- und Rückkehrerbewegung in die andere Richtung derzeit hier die Politik und die Medien beschäftigt. Was für eine Utopie sucht denn dieser Michael?

Ibrahim Amir: Es geht um ein gesellschaftliches Modell, das für den Nahen Osten ganz neu ist: eine Art Konföderal-System, wo ausnahmslos alle Ethnien, Minderheiten, klarerweise auch Frauen, am Regieren beteiligt sind. Jeder bewahrt seine Eigenheiten, aber muss sich im Machtmodell engagieren. Man kann das etwa mit der Schweiz vergleichen.

Oder mit der EU?

Das ist komplizierter. Wir lernen von Europa, dass das mit den Nationalstaaten nichts bringt. Diese Erfahrung müssen wir nicht mehr machen. Für Michael klingt das utopisch. Es ist in Rojava vieles verwirklicht. Aber man muss auch die äußeren Umstände mitbedenken.