Austrofred: "Der Faktor Deppertheit spielt sicher eine Rolle"

Wie oft hat der Champ in den 20. Karrierejahren schon ans Aufhören gedacht, an die wohlverdiente Frühpension. Oder geht sich die finanziell noch nicht ganz aus?

Also, Frühpension ist ein Wort, das ich ganz schlecht vertrage, Pension genauso. Weil ich bin ja ein aktiver Mensch, ich muss etwas machen, auch wenn es nicht ganz zwingend Musik sein muss. Ich schreibe ja auch, das geht auch, wenn einmal die Hüfte nicht mehr mitmacht. Ich schau aber schon immer, dass ich nicht finanziell so abhängig bin von einem Projekt, dass ich nicht mehr rauskomme. Wenn ich wollte, könnte ich auch jederzeit aufhören. Wollte ich halt noch nie.

Der Austrofred ist bekanntlich ein Bühnenviech und vor allem live in seinem Element. Wie schwer ist ihm die Zeit ohne Gigs, Adrenalinkick und Wirtshaus-Besuch gefallen?

Also, ganz am Anfang hab ich es richtiggehend genossen… und ab Sommer 2020 hats ja immer wieder mal Zeitfenster gegeben, wo was gegangen ist. Mit Maske und Abstand halt, aber mei. Ich denke, ich hab es glimpflich überstanden.

Mit welchen verbale Entgleisungen wurden Sie live schon konfrontiert?

Einmal hat ein älterer Herr während einer ruhigeren Passage in meinem Konzert geschrien, dass er die Wehrmacht überlebt hat, aber mich überlebt er nicht! So eine Drama-Queen! Ansonsten erinnere ich mich weniger an Verbales als an Gegenstände, die in meine Richtung geflogen sind: Zündhölzl, Eiswürfel, Bierkrüge, Flüssigkeiten.

Sie sind ja ein Kenner der österreichischen Seele. Was zeichnet Sie aus? Wo hapert es?

Mit so Mentalitäten beschäftige ich mich nicht recht viel. Ich meine, ich mach meine Gspasettl drüber, aber in Wirklichkeit interessiert mich das Nüsse. Mich interessieren mehr soziologische Typen. Wie tickt der Outdoor-Mensch. Klar trifft man den in Innsbruck weit häufiger als in Wien, aber er interessiert mich halt als Typ mehr als Innsbrucker. Mit solchen Sachen tu ich mich immer schwerer. Ich fahr so viel kreuz und quer durch Österreich und Süddeutschland und überall heißt es, wie nicht die Leute hier anders sind als woanders, und ein bisschen stimmts meisten, aber es ist schon ein sehr ungenaues Werkzeug.

Und wie unterscheiden sich die Oberösterreicher vom Rest des Landes? Welche Charakterzüge gibt’s nur im Land ob der Enns?

Der Franzobel hat einmal geschrieben, der typische Satz des Oberösterreichers ist: “Wenn ich gwußt hätt!” Ich find, da ist schon was dran. Aber natürlich, das Phänomen Oberösterreicher geht ja auch von bis …

Star-Allüren sind dem Austrofred ja fremd. Was sollte aber unbedingt im Backstageraum bereitstehen?

Da bin ich wirklich sehr bescheiden, ein kleines Bier reicht! Kleines Kisterl mein ich.

Unlängst wurde wieder der österreichische Musikpreis Amadeus, vergeben. Rechnen Sie nach der Platte mit einer Nominierung? Oder interessiert Sie dieser Preis einen Schas?

Da habe ich tatsächlich noch nicht darüber nachgedacht, aber, ja, bestes Album müsste sich eigentlich ausgehen.

Sind mit dem neuen Album auch Ihre Queen-Interpretationskünste vom Tisch?

Vorerst werde ich das schon mal pausieren, weil ich kann ja nicht immer alles überall spielen. Dafür wird es danach wieder umso schöner.

Mit „Austrofreds Barcelona“ im Radiokulturhaus haben Sie Ihr eigenes Musik-Talk-Konzert-Format ins Leben gerufen. Was genau kann man sich darunter vorstellen?

Wir haben immer zwei Acts aus ganz unterschiedlichen Sparten - beim ersten Mal waren das die Ildiko Raimondi und der Nino aus Wien - die spielen jeder ein Mini-Konzert und dann wird über Musik geredet und was einen als Musikerin und Musiker verbindet. Oder doch unterscheidet. Wenn Musiker in Interviews befragt werden, geht es meistens um ganz andere Sachen, um gesellschaftspolitische Themen, aber es wird nicht wirklich über ihre eigentliche Kernkompetenz gesprochen.

Der zweite Teil der Barcelona-Reihe wäre ja mit Willi Resetarits geplant gewesen. Wie sehr schmerzt den Austrofred der Abgang von Willi Resetarits?

Schmerz ist ein zu großes Wort, ich habe ihn ja persönlich gar nicht gekannt. Aber in Vorbereitung der Sendung habe seine Biografie gelesen, mich intensiv reingehorcht, vor allem Schmetterlinge und die ganz neuen Sachen, da hab ich schon ein paar Mal schnaufen müssen, wie die Todesmeldung gekommen ist.

Warum spielt in ORF abseits von "Starmania" und Klassik-Events Musik keine oder kaum eine Rolle? War nicht mal geplant, dass Sie eine eigene Sendung bekommen? Es gibt auf Facebook sogar die Fan-Seite „Austrofred for ORFeins“… Woran scheitert es?

Ich weiß auch nicht, wieso so wenig Popmusik im Fernsehen ist, aber der Faktor Deppertheit spielt sicher eine Rolle. Aber nicht falsch verstehen, ich selbst muss das nicht machen, ich find Fernsehen machen extrem anstrengend und wenig befriedigend. Ich geh viel lieber auf die Bühne, wo ich den direkten Kontakt zum Publikum habe, oder ich arbeite für mich an einem Buch oder einer Platte, wo mir keiner drein redet. Sicher ist es promotechnisch kein Fehler, wenn man öfter aus dem Fernseher lacht, aber mir ist da eigentlich der Preis zu hoch. Und wahrscheinlich ist es beim Fernsehen wie mit allem anderen: Wenn man keine Liebe dazu hat, dann kann man es auch nicht gscheit machen.