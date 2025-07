Vielleicht ist es mit der Fotografie auch mal vorbei

Eine Person, die sichtlich nach gültigen Bildern strebt, ist die 1958 geborene Jitka Hanzlová, deren Werk u. von der Galerie Georg Kargl mehrfach in Wien präsentiert wurde, aber erst jetzt eine museale Würdigung in der Albertina erfährt (bis 26.10.).

Wobei die prägenden Werke der Künstlerin, die 1982 aus der damals kommunistischen Tschechoslowakei flüchtete und sich in Westdeutschland ansiedelte, aus den 1990er Jahren stammen: Für die Serie „Rokytnik“ besuchte Hanzlová ab 1990 ihr einstiges Heimatdorf, lichtete Land und Leute ab, wobei sich ein Streben nach der adäquaten Perspektive sowohl in der Motivwahl als auch in technischen und formalen Details zeigt: Stets hochformatig und vom Bildgeschehen her unspektakulär, haben Hanzlovás Fotos eine Strenge und Kühle, die sich aus der exakten Anordnung der Bildelemente und der reduzierten Farbigkeit der (analogen) Abzüge ergibt.