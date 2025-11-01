Ausstellung 250 Jahre Burg: Ein Rückblick als Pausenfüller

Es gibt immer einen Grund zu feiern. Auch bei den Bundestheatern. Am 5. November zum Beispiel jährt sich die Wiedereröffnung der Staatsoper nach ihrer Zerstörung in den letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs zum 70. Mal. Direktor Bogdan Roščić hat für diesen Tag um 11 Uhr einen Festakt angesetzt.

Und von da an kann man bis Ende Jänner im Balkonumgang eine Ausstellung besuchen. Das Haus am Ring setzt sich aber nicht nur mit dem Wiederaufbau, sondern auch mit den Faktoren auseinander, die zur Zerstörung geführt haben – und mit der Rolle der Oper in der NS-Zeit. Im Burgtheater war die Wiedereröffnung bereits Thema: Ende 2005 unter Direktor Klaus Bachler. Man feierte den 50. Jahrestag und begegnete dem einstigen Pathos mit sanfter Ironisierung.

Schauspiel im Ballhaus Aber es gibt immer einen Grund zu feiern. Und so feiert das Burgtheater ab 4. November sein 250-jähriges Bestehen. Denn am 17. Februar 1776 erklärte Kaiser Joseph II. das „Theater nächst der Burg“ zum „Teutschen Nationaltheater“. Der Marketing-Titel „250 Jahre Burg“ ist aber eigentlich falsch. Denn schon drei Jahrzehnte vor der Adelung war das alte Ballhaus (dort spielte man eine Vorform von Tennis) bei der Hofreitschule zum Theater umgebaut worden. Die Eröffnung fand am 14. Mai 1748 statt – mit einer Oper von Christoph Willibald Gluck.

Die Burg ist also bereits 277 Jahre alt. Andererseits ist es erst 231 Jahre her, dass sie zum „k. k. Hoftheater nächst der Burg“ wurde. Einerlei: Die Burg feiert eben. Als Auftakt – schnell noch vor der Staatsoper! – wurde im Zweiten Pausenfoyer eine Ausstellung eröffnet, „inszeniert“ vom Theatermuseum als „Gastspiel“. Denn dessen Heimstatt, das Palais Lobkowitz, ist gegenwärtig wegen Renovierung geschlossen. In die Konzeption der Schau war die Leitung des Burgtheaters nicht eingebunden: Direktor Stefan Bachmann wirkte bei der Pressebegehung am Freitag wie ein interessierter Gast, der sich an der Hörstation über das einst gepflogene Burgtheaterdeutsch amüsierte.

Er müsste aber eher tief erschüttert sein – darüber, auf welchem Niveau die Geschichte des Burgtheaters erzählt wird. Mehr oder weniger nur über Schmankerln, Kostüme, Memorabilia. Der Informationsgehalt kommt – welch Armutszeugnis für ein Bundesmuseum! – nicht einmal an den Wikipedia-Eintrag zum Burgtheater heran.

Flockige Zeitreise Das Kuratorenteam hält sich bei der Zeitreise grob an die Chronologie: Ausgangspunkt bildet das faszierende Holzmodell des alten Bühnenhauses mit der ganzen Maschinerie, um 1880 entstanden – also acht Jahre vor dem Abriss des Hauses, das längst nicht mehr dem Stand der Technik entsprach.

