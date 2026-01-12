Ausschreibungen der Leitungsposten für MAK und mumok sind publik

Die ersten Monate des neuen Jahres bringen Bewegung in die Führungsriege der Bundesmuseen. Über die 23 eingegangenen Bewerbungen für die wissenschaftliche Geschäftsführung der Österreichischen Nationalbibliothek (und jene für die wirtschaftliche Leitung) soll bis März entschieden werden. Bewerbungen für die wissenschaftliche und die wirtschaftliche Leitung der Österreichischen Galerie Belvedere sind noch bis 19. Jänner möglich. Nun wird auch in MAK und mumok gesucht.

Jeweils bis 16. Februar haben Interessentinnen und Interessenten Zeit, sich für die wissenschaftliche Geschäftsführung des Museums für angewandte Kunst (MAK) und die wirtschaftliche Geschäftsführung des Museums moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien (mumok) zu bewerben. Wissenschaftliche Geschäftsführerin und Generaldirektorin des MAK ist seit September 2021 Lilli Hollein. Sie hat bereits vor Monaten gegenüber "Die Presse" angekündigt, sich wieder bewerben zu wollen. Die wirtschaftliche Geschäftsführung des mumok wird ab 1. August in jedem Fall neu besetzt: Cornelia Lamprechter wechselt von der wirtschaftlichen Geschäftsführung des mumok an die Spitze der Niederösterreichischen Kulturwirtschaft (NÖKU) und wird per 1. September Nachfolgerin des in Pension gehenden Paul Gessl.