Auslandskultur: Regina Rusz folgt auf Christoph Thun-Hohenstein

Christoph Thun-Hohenstein, geboren am 16. Februar 1960 in Wolfsberg, geht Ende Februar in Pension. Von 1999 bis 2007 leitete der Jurist und Diplomat das Kulturforum in New York und von 2011 bis 2021 das MAK in Wien. Seit Oktober 2022 ist er als Sektionschef im Außenministerium für die internationalen Kulturangelegenheiten zuständig.