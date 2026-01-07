Aus für wichtige US-Medienförderungen - laut Trump "Verschwendung"

Nach rund sechs Jahrzehnten steht die Hüterin von Fördergeldern für öffentlich-rechtliche Medien in den USA vor ihrer Auflösung. Die bundesstaatlich anerkannte Corporation for Public Broadcasting (CPB) hat am Montag selbst ihr Aus beschlossen, nachdem US-Präsident Donald Trump im Vorjahr drastische Kürzungen der Steuergelder anordnete. Das Weiße Haus wirft nichtkommerziellen Radio- und Fernsehnetzwerken wie NPR und PBS Parteilichkeit vor. In einem Memo vom Mai hieß es: „Jahrelang mussten die Steuerzahler NPR und PBS subventionieren, die radikale, woke Propaganda als ,Nachrichten‘ tarnten.“ Diese Steuergelder seien „Verschwendung“.

Trump unterzeichnete im Juli 2025 ein Paket, das rund 1,1 Milliarden Dollar an für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk vorgesehenen Mitteln strich. PBS kündigte im September an, infolgedessen 100 Stellen, also rund 15 Prozent der Belegschaft, abzubauen. Nun erklärte die CPB, ihr Vorstand habe die Entscheidung nach Streichung der Bundesmittel für die Jahre 2026 und 2027 getroffen. Der Fortbestand einer finanzschwachen „Hüllenorganisation“ würde sie politischer Manipulation und rechtlichen Risiken aussetzen.