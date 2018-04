Aus "Frisch gekocht" wird "Schmeckt perfekt"

Kochen hat im ORF eine jahrelange Tradition. Einige Hobbyköche unter Ihnen können sich wohl noch an den Start von „Frisch gekocht ist halb gewonnen“ im September des Jahres 1999 erinnern, wo einem Elisabeth „Lizzi“ Engstler an der Seite des Tiroler Kochs Alois Mattersberger so einiges auftischte. Während Mattersberger in den folgenden Jahren weiterhin in der Show-Küche stand, wurden ihm jährlich neue Küchengehilfinnen – Pardon! – Moderatorinnen zur Seite gestellt. Auf Engstler folgte Katrin Reisinger. Auf Reisinger folgte Sabine Petzl. Und auf Petzl folgte Simone Heher. 2003 kam der erste Relaunch: Peter Tichatschek lud als Gastgeber gemeinsam mit Köchen aus allen neun Bundesländern Kandidaten ein, die um den Titel „Kochchampion“ würzten und flambierten.

Ab 2006 wurde das Konzept unter neuem Namen fortgesetzt: „Frisch gekocht“. 2008 übernahmen die verhaltensauffälligen Andi & Alex den Kochlöffel und rühren gehörig um. Vorbei war es mit der gemächlichen Kochsendung am Nachmittag, die nach den aufregenden Meldungen aus aller Welt, die davor in der Mittags-ZiB um 13 Uhr präsentiert wurden, stets blutdrucksenkend wirkte. Denn „Frisch gekocht mit Andi & Alex“ war Kochen auf Speed – inklusive Humorverständnis, das man in Villach gerne zur Faschingszeit pflegt. Damit war 2015 aber so gut wie Schluss, denn Andi & Alex standen nur noch freitags vor dem Herd und überließen von Montag bis Donnerstag anderen Köchen den Vortritt.